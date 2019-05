کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ تصویر پاکستان کی کس خوبصورت اداکارہ کی ہے؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا ایپلی کیشن سنیپ چیٹ پر جینڈر سویپ کا فیچر متعارف کرایا گیا ہے جس کے ذریعے مردوں کو خواتین اور عورتوں کو مردانہ روپ دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ہونے والے تیسرے ون ڈے میچ سے قبل انگلینڈ کی ٹیم کے 6 کھلاڑیوں نے سنیپ چیٹ کے اس فیچر کے ذریعے زنانہ روپ دھارا تھا لیکن اب پاکستانی اداکارہ مہوش حیات جینڈر سویپ کے ذریعے مردانی بن گئی ہیں۔

سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مہوش حیات نے لکھا کہ سنیپ چیٹ کے اس نئے فلٹر کے ساتھ بہت مزہ آرہا ہے۔ اداکارہ نے کہا کہ اس فیچر کے بعد انہیں پتا لگا کہ وہ ایک اچھا ہیرو بن سکتی ہیں۔ انہوں نے فہد مصطفیٰ کو پچھلی نشست سنبھالنے کا مشور ہ بھی دے دیا اور کہا کہ پیچھے ہوجاﺅ کیونکہ اب ’ مصدق حیات‘ ہیرو گری کرنے آگئے ہیں۔

Playing around with this new snapchat filter is fun . ????????

I think I’d make a very handsome Hero tbh . @fahadmustafa26 you can take the back seat “Musaddiq Hayat” is here to take over ! Lol ???????? @nabeelqureshi #MehwishHayat #Loadwedding #mundaylahorede pic.twitter.com/Wn3KjUXq0o