مکہ مکرمہ کی 1888میں کیمرے سے لی گئی سب سے پہلی تصویر 3کروڑ 70لاکھ میں نیلام ،دیکھ کر آپ بھی کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن ) مکہ مکرمہ کی کیمرے سے لی گئی سب سے پہلی تصویر 2 لاکھ 50 ہزار ڈالرز(3کروڑ 70لاکھ50ہزار) میں نیلام کر دی گئی۔غیر ملکی خبر رساں ادارے ڈیلی آن لائن کے مطابق 1888 میںہالینڈ کے فوٹوگرافر اور مشرقی تہذیبوں کے ماہر کریسٹیان سناک ہرخرونئے نے مکہ مکرمہ کی سب سے پہلی تصویر لی جس کی نیلامی لندن کے ساتھبیز نیلام گھر میں کی گئی۔ کریسٹیان سناک ہرخرونئے اس وقت جدہ میں ہالینڈ قونصل خانے کا ملازم تھا اور اس نے مکہ جا کر تصویر لینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کیا تھا ۔تصویر میں 131 سال قبل کا مکہ مکرمہ اور مسجد الحرام نمایاں ہے۔تصویر کی ڈھائی لاکھ ڈالرز تک بولی لگائی گئی، نیلام گھر نے خریدار کا نام صیغہ راز میں رکھا ہے۔

