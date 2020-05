کینیڈین ایئر فورس کا طیارہ گرکرتباہ مگر اس میں موجود پائلٹس کا کیا بنا؟ افسوسناک خبر

ٹورنٹو(ڈیلی پاکستان آن لائن) کینیڈین فضائیہ کا جنگی طیارہ برٹش کولمبیامیں گر کر تباہ ہوگیا جس کی وجہ سے اس میں موجود دو پائلٹس میں سے ایک خاتون پائلٹ ہلاک ہوگئی ہیں۔

امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے کینیڈین رائل فورس کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ کینیڈین فورسز سنوبرڈز ایئرکرافٹ برٹش کولمبیا کے کاملوپس نامی علاقے میں گرکر تباہ ہوا۔ جس سے ایک پائلٹ موقع پر ہلاک ہوئیں جبکہ دوسرے کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔

رائل فورسز کے ترجمان کاکہنا تھا کہ وہ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ کینیڈین فورسز سنوبرڈز ٹیم کی ایک رکن اب ہم میں نہیں رہیں جبکہ ایک اور رکن زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔

رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والی ٹیم ممبر کی شناخت کیپٹن جینیفر کیزی کے نام سے ہوئی ہے وہ ٹیم کی پبلک افیئرز آفیسر بھی تھیں۔

It is with heavy hearts that we announce that one member of the CF Snowbirds team has died and one has sustained serious injuries. We can confirm that we have contacted all primary family members of those involved. More information will be communicated in the near future.