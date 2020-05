پاکستانی لڑکی کی صلاحیتوں کے امریکی صدر بھی معترف،کس کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا؟ خبرآگئی

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستانی نژاد لڑکی کی صلاحیتوں اور نیک دلی کے معترف ہوگئے۔ ٹرمپ نے ریاست میری لینڈ سے تعلق رکھنے والی دس سالہ پاکستانی بچی کو عالمی وبا کورونا سے نمٹنے والے فرنٹ لائن فائٹرز کو بسکٹس عطیہ کرنے ان کی خدمات کو سراہااورلیلیٰ کو اعزاز سے بھی نوازا ہے۔

دس سالہ لیلیٰ خان کا تعلق امریکی ریاست میری لینڈ سے ہے انہیں امریکا بھرمیں کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والے ہیروز کو اعزاز دینے کی ایک تقریب میں مدعو کیاگیا جہاں ان کی صلاحٰیتوں کی تعریف کی گئی اور صدر ٹرمپ نے انہیں اعزاز سے نوازا۔

لیلیٰ خان نے طبی عملےاور فائر فائٹرز کو گرلز اسکاوٹس کوکیز کے100باکسز اور تشکر کے کارڈز پیش کیے تھے۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیلیٰ خان کو تعریفی سند اور ان کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔

پاکستان میں واقع امریکی سفارتخانے نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر لیلیٰ خان اور ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ پیغام بھی شیئر کیا۔

Congrats to 10-year-old Laila Khan, a Pakistani-American girl scout recognized by President Trump during a ceremony honoring coronavirus heroes! Laila donated 100 boxes of cookies to local medical workers & firefighters. Read more: https://t.co/Ch7E26DpVg

Photo Credit: AFP #COVID pic.twitter.com/aTLc1Oydr2