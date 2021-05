اوور سیز پاکستانی ملک کا اثاثہ ہیں، وزیراعظم عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے ہمیشہ اوور سیز پاکستانیوں کو ملک کا بڑا اثاثہ مانا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرایک پیغام میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں نے ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ بنایا ہے،اپریل میں سمندر پارپاکستانیوں نے 2 ارب 80 کروڑ ڈالر بھجوائے جبکہ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں 24 ارب 20 کروڑ ڈالر کی ترسیلات آئیں ہیں۔

وزیراعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کا شکرہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اوور سیز پاکستانی ملک کا اثاثہ ہیں۔

I have always believed Overseas Pakistanis to be our greatest asset. In April, your remittances rose to an all-time high of $2.8bn. Remitting $24.2bn in first 10 mths of FY21, you have broken the record level achieved in entire FY20. Thank you for your faith in Naya Pakistan.