بھارتی اداکارہ دیا مرزا بھی فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف بول پڑیں

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کی معروف اداکارہ دیا مرزا بھی فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف خاموش نہ رہ سکیں۔

بھارتی اداکارہ نےٹوئٹر پر 10 سالہ فلسطینی بچی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا 'دنیا امن حاصل کرنے کیلئے کیوں ایک ساتھ نہیں ہورہی؟'

Why can’t the world come together and achieve peace? Why do our innocent children have to suffer?

Begging for disarmament. With all my heart. This must stop. https://t.co/PoFY5RMvY2