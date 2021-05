"اگر امریکہ کو اسرائیل کی حمایت کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنی یہ ریاست انہیں دے دے" میا خلیفہ نے جوبائیڈن کو آڑے ہاتھوں لے لیا

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) لبنانی نژاد سابق اداکارہ میا خلیفہ نے تجویز دی ہے کہ اگر امریکہ کو اسرائیل کی حمایت کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ اپنی ریاست نیو جرسی یہودیوں کے حوالے کردے۔

جب سے اسرائیل اور فلسطین کا تنازعہ شروع ہوا ہے تب سے ہی میا خلیفہ ٹوئٹر پر خاصی متحرک ہیں اور اسرائیل کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک حالیہ ٹویٹ میں جوبائیڈن انتظامیہ کو تجویز دی ہے کہ اگر امریکہ کو اسرائیل کی حمایت کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ فلسطین کی جان چھوڑ دے اور اسرائیلیوں کو اپنی ریاست نیو جرسی دے دے۔ یہ اتنی بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔

If America wants to stand with Israel so bad, give them New Jersey and leave Palestinians alone. This isn’t rocket science.... pic.twitter.com/KzoMhAG4T0