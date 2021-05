اے بی ڈویلیئر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لیں گے یا نہیں؟ اہم فیصلہ سامنے آگیا

کیپ ٹاؤن(ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ کے لیجنڈری وکٹ کیپر بلے باز اے بی ڈویلیئر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے دی گئی ریٹائرمنٹ واپس نہیں لیں گے۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق اے بی ڈویلیئر نے اپنے فیصلے کے حوالے سے جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ کے حکام کو آگاہ کردیا ہے۔اے بی ڈویلیئر نے کچھ عرصہ قبل انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا ،تاہم گزشتہ چند ماہ سے ان کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ وہ ٹی 20 کرکٹ ورلڈکپ کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیکر جنوبی افریقہ کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔تاہم اب انکا کہناہے کہ میری ریٹائرمنٹ حتمی ہے،جسے واپس نہیں لوں گا۔

JUST IN: Cricket South Africa announce AB de Villiers will not be coming out of international retirement, stating that he has decided 'once and for all, that his retirement will remain final' pic.twitter.com/BibGx3bftR