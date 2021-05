آپ کو یہ بھارتی ڈاکٹر تو یاد ہوگا جو کورونا کی پہلی لہر میں بیوی کے بغیر ویکسین لگوا آیا تھا اور اس کی کال لیک ہوگئی تھی؟ اب اس ڈاکٹر کے بارے میں انتہائی افسوسناک خبر آگئی

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے معروف ڈاکٹر کے کے اگروال کورونا وائرس کے باعث انتقال کرگئے۔

ڈاکٹر کے کے اگروال گزشتہ کئی روز سے نئی دلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں داخل تھے تاہم آج وہ جان کی بازی ہار گئے۔ وہ گزشتہ ماہ کورونا میں مبتلا ہوئے تھے۔ انہوں نے 30 اپریل کو ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں کہا تھا کہ وہ کووڈ نمونیا کا شکار ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آگہی کیلئے کام کرتے رہیں گے۔

Metabolic syndrome includes a cluster of conditions that increase the risk of heart disease, stroke and diabetes that can lead to sudden death in #COVID19

Watch warning signs and begin treatment on time! pic.twitter.com/7mDRpTw7Is