قومی کرکٹر محمد حسنین کرکٹ میں واپسی کیلئے پر امید 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹر محمد حسنین کرکٹ میں واپسی کے لیے پر امید ہیں،انہوں نے باولنگ کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر قومی کرکٹر محمد حسنین باولنگ کراتے ہوئے کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا انشاءاللہ جلد کرکٹ میں واپسی کروں گا۔

InshAllah I’ll be back soon in cricket???? pic.twitter.com/hO4WXLNHIf