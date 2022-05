شعیب اختر کا ایکشن غیر قانونی تھا ، شعیب اختر کو یہ معلوم ہے ، وریندر سہواگ

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کھلاڑی وریندر سہواگ کا کہنا ہے کہ شعیب اختر کا بولنگ ایکشن غیر قانونی تھا ، غصے میں تیز بالنگ کرنے کیلئے وہ (وٹا)بال تھرو کرتے تھے اور یہ بات وہ خود جانتے ہیں ۔

سابق بھارتی کھلاڑی وریندر سہواگ نے بھارتی ڈیجیٹل شو ”ہوم آف ہیروز “میں شعیب اختر پر الزام لگایا کہ شعیب اختر غصے میں تیز بالنگ کرانے کیلئے بال تھرو کرتے تھے ،سابق بھارتی ٹیسٹ کرکٹر وریندر سہواگ نے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر کے بولنگ ایکشن کو غیرقانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ شعیب اختر بولنگ کراتے ہوئے ہاتھ چھپا کر بھاگتے تھے اور جھٹکا مارکر گیند کرواتے تھے۔

