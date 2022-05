شہباز شریف نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) حالیہ دنوں میں پولیو کے تین کیسز رپورٹ ہونے پر انسداد پولیو مہم شروع کر دی گئی جس کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف نے کر دیا ہے ۔

وزیر اعظم شہباز شریف نے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغا زکیا ، اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو معذوری سےپاک کرنا ان کاقومی مقصد ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نئے جوش اور توجہ کے ساتھ نئی انسدد پولیو مہم کا آغاز کیاہے ۔پولیو کے خاتمے کیلئے صوبوں اور دیگر سٹیک ہولڈر ز کے درمیان سوچ اور عمل کی مکمل ہم آہنگی موجود ہے ۔پاکستان سے پولیو کو پاک کرنا ہمارا قومی مقصد ہے۔

We have launched a new anti-polio campaign with a renewed zeal & focus. There is a complete synergy of thought and action among the provinces & other stakeholders to eradicate polio. A polio-free Pakistan is our national goal.