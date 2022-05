نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان کو کس چیز میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہو گیا؟ شائقین کرکٹ کیلئے خوشخبری

لاہور (ویب ڈیسک) نیوزی لینڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ ( پی سی بی) کو سہ فریقی ٹی20 سیریز میں شرکت کی دعوت دے دی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیوی حکام کی جانب سے سہ فریقی ٹی20 سیریز کی باقاعدہ پیشکش موصول ہوئی ہے۔کیوی بورڈ کی جانب سے سہ فریقی سیریز میں نیوزی لینڈ کے علاوہ بنگلا دیش اور پاکستان کو کھیلنے کی دعوت دی گئی ہے۔دوسری جانب کیوی بورڈ کو پی سی بی کی جانب سے اب تک کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے البتہ قومی ٹیم کے شیڈول کو دیکھتے ہوئے نیوزی لینڈ کو جواب دیا جائے گا۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سہ فریقی سیریز رواں سال آسٹریلیا میں شیڈول ٹی20 ورلڈکپ سے قبل اکتوبر میں کھیلنے کے امکانات ہیں۔

Pakistan, New Zealand and Bangladesh expected to feature in a T20I tri-series in New Zealand in October this year (before the T20 World Cup in Australia).