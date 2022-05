لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ڈیرن گاف لاہور قلندرز کی دعوت پر لاہور پہنچ گئے ، ڈیرن گاف نے لاہور کی گلی کوچوں،بازاروں اور تریخی مقامات کا دورہ کیا اور پاکستان کے دیسی کھانیں بھی کھائے ۔

ڈیرن گاف نے ہائی پرفارمنس سنٹر میں لاہور قلندرز پلئیر ڈویلپمنٹ پروگرام کے ٹرائلز کا جائزہ بھی لیا ، اس موقع پر ڈیرن گاف نے کہا کہ لاہور کی مہمان نوازی بہترین ہے ، پاکستان میں بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے ، انگلیند ٹیم بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گی،یہاں سکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ۔

لاہور قلندرز کے سی او او ثمین رانا نے بتایا کہ ایم ڈی یارک شائر کاوئنٹی ڈیرن گاف کے ساتھ معاہدہ طے ہوا ہے جس کے تحت کھلاڑیوں کا تبادلہ اور انگلینڈ میں ٹرائی اینگولر ٹورنامنٹ کروائینگے۔

Yorkshire county MD @DGoughie Busy Day in LHR. Spent more than 5 Hrs at Historical Places.

From Dehli Gate to Shahi Qila and a Shahi Rickshaw Ride ????

Tasted Lahori Food at Haveli with a Beautiful View of Badshahi Mosque.

Excellent work @sameenrana @atifnaeemrana @AJavedOfficial pic.twitter.com/aardNBSsHV