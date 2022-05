سکول یونیفارم میں سڑک پر لڑتی طالبات کی ویڈیو وائرل

نئی دہلی (ویب ڈیسک) سوشل میڈیا پر سکول یونیفارم پہنی لڑکیوں کی ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں طالبات بری طرح سے ایک دوسرے کو پیٹ رہی ہیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبات کا یہ گروپ بھارتی شہر بنگلور کے مقامی سکول سے تعلق رکھتا ہے جو سڑک پر بری طرح ایک دوسرے سے لڑرہی ہیں۔

