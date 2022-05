"سازشی ٹولے نے میری ٹیم کے سارے عظیم کاموں پر پانی پھیر دیا”

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سابق وزیراعظم عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ موجودہ حکومت نے میری ٹیم کے تمام کاموں کو ختم کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں عمران خان نے کہا کہ امریکی حمایت یافتہ رجیم چینج سے قبل ہم چھ فیصد شرح نمو کےقریب تھے انہوں نے میری ٹیم کے تمام کاموں کو ختم کر دیا ہے۔

عمران خان نے کہا کہ سازشی ٹولےکی واحدترجیح این آر او ٹو حاصل کرنا ہے۔

When US-backed regime change conspiracy removed PTI govt we were headed for a close to 6 percent growth rate. The cabal of crooks whose only priority is to get NRO 2 have undone all the great work done by my team. #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/mPERaXu8Ko