اداکارہ مشی خان کی عامر لیاقت کے پاکستان چھوڑنے کے فیصلے پر کڑی تنقید

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)اداکارہ مشی خان نے عامر لیاقت کے پاکستان چھوڑنے کے فیصلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔

تفصیلات کے مطابق اداکارہ مشی خان نے انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ عامر لیاقت روز کیمرہ آن کر کے اپنی فلاپ ترین ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔کبھی روتے ہیں کبھی ہستے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ کر جارہا ہوں ۔تو مسئلہ کیا ہے اگر آپکی ٹکٹ کا مسئلہ ہے تو ہم سب مل کر آپکو ٹکٹ کروادیتے ہیں تاکہ آپ وہاں جا کر سکون کر لیں اور اپنا علاج کروائیں۔

اداکارہ مشی خان نے کہا کہ عامر لیاقت کو انکے غرور اورعمل نے ڈبویا ہے،آپ یاد کریں جب آپ نے جنید جمشید اور ان کی والدہ کیلئے الفاظ ادا کئے تھے ،اس دن آپ نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ جنید جمشید جو کے ایک اچھے انسان تھے جنہوں نے جواباً آپ کو صرف یہ کہا کہ آپ کی باتوں سے میں اور میری فیملی دکھی ہے،اور بعد ازاں وہ وفات پا گئے۔

Please go & stop your flop acting videos. It’s Makafate Amal & your over confidence which led to your downfall. Remember what U said for #junaidjamshed mother? I saw that show & was shocked. Shame on you. Leave if U have little integrity left #DontGoAamirBhai pic.twitter.com/JxQi3EGBQm