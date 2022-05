اسلام آباد میں سڑک کنارے پول ڈانس کرتی لڑکی کی ویڈیو وائرل، وفاقی پولیس کا موقف بھی آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )سوشل میڈیا پر اسلام آباد میں سڑک کنارے ڈانس کرتے لڑکی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ، جس میں ایک لڑکی سڑک کی گرین بیلٹ میں لگے پول کیساتھ ڈانس کر رہی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایک لڑکی اسلام آباد آئی 8میں سڑک کنارے پول ڈانس کر رہی ہے ،انتظامیہ کہاں ہے ؟

⚠️???? A girl doing pole dance at I-8 Markaz, Islamabad - Where is the management? CC: @dcislamabad pic.twitter.com/evcRLg9iSz

سوشل میڈیا صارف نے اپنی پوسٹ میں ڈپٹی کمشنر اسلام آبادکو بھی مینشن کیا جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے اسی پوسٹ کے نیچے ٹویٹ کیا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق شیئر کی گئی ویڈیو 3دن پرانی ہے اور عینی شاہدین کے مطابق لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا ۔

Dear citizen, As per initial enquiry, The above video is 3 days old and eye witnesses said that she wasn't of sound mind.