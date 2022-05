پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے 

دوحہ ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کے بین الاقوامی مالیات فنڈ ( آئی ایم ایف) کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں جو اگلے ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں ۔

ڈان نیوز کے مطابق مذاکرات کا یہ عمل ملک میں معاشی اصلاحات نہ ہونے کے خدشات کے باعث سست روی کا شکار ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کیلئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ، وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا ، سیکرٹری فنانس حمید یعقوب شیخ سٹیٹ بینک کے نگران گورنر ڈاکتر مرتضیٰ سید و دیگر حکام شامل ہیں ۔

وزارت خارجہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری ہیں ۔

Talks with the IMF Mission started today. Finance Minister Mr. Miftah Ismail, MoS Dr. Aisha Ghous Pasha, Finance Secretary Hamed Yaqoob Shaikh, Acting Governor SBP Dr. Murtaza Syed, Chairman FBR Mr. Asim Ahmad and senior officers from Finance Div joined vitually.@MiftahIsmail