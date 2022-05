” خان صاحب بوٹوں والوں کی ناک مزید رگڑوائیں گے“ صدر عارف علوی کے بیٹے کا واضح اعلان 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر میں جلسوں کا سلسلہ جاری رکھا ہواہے جس میں وہ اپنی حکومت کو غیر ملکی سازش کے ذریعے ختم کیئے جانے اور جلد الیکشن کی تاریخ کے بیانیے پر قائم ہیں جبکہ موجودہ حکومت پر سخت تنقید کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسے امپورٹڈ حکومت کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق صدر مملکت عارف علوی کے بیٹے اواب علوی بھی سوشل میڈیا پر اپنے لیڈر عمران خان کی بھر پور سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے نہایت حیران کن بیان جاری کر دیاہے ،اواب علوی نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ ” خان صاحب ’بوٹوں‘ کو بھی رعایت نہیں دے رہے ،میرے خیال میں وہ ان کی موجودہ صورتحال میں مزید ناک رگڑوائیں گے۔“

عارف علوی کے بیٹے نے ذو معنی میں پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ” پاکستان پر ” فالودہ کو“ (FALUDA COUP) مسلط ہے ، جس میں پی ڈی ایم ، جوڈیشری اور ملٹری شامل ہے ۔“

Khan sb is NOT GOING SLOW ON BOOTS

I think he’s going to rub their nose into this mess even further

FALUDA COUP (PDM/Judiciary/Military) ON PAKISTAN#امپورٹڈ_حکومت_نامنظور