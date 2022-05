کراچی کی دیواروں پر پی ٹی آئی ایم این اے عالمگیر خان نے پاک فوج کیلئے انتہائی شرمناک پیغام لکھ دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رکنِ قومی اسمبلی عالمگیر خان نے کراچی کی دیواروں پر پاک فوج کے خلاف نعرے درج کردیے۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ عالمگیر خان خود اپنے ہاتھوں سے دیواروں پر نعرے لکھ رہے ہیں۔ صحافی مرتضیٰ علی شاہ نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہی کام ایم کیو ایم کے کارکن یا الطاف حسین کے حامی کرتے تو انہیں غائب کردیا جاتا۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ عالمگیر خان نے "نیوٹرل" کو جانور اور بکری قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ پاک فوج کی جانب سے موجودہ سیاسی صورتحال میں بار بار کہا گیا ہے کہ انہوں نے خود کو نیوٹرل رکھا ہوا ہے جس کے باعث تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیاپر بھی پاک فوج پر تنقید کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا موقف ہے کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں ۔

PTI MNA Alamgir Khan to ‘neutrals’ on the Karachi streets, thanks to all the hybrid help of 2018. MQM workers and especially Altaf Hussain supporters would be picked up and disappeared for doing the same. pic.twitter.com/6tC1bq7KOR