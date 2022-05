"ہماری حکومت جانے پر معاشی استحکام آنے کا بیان دینے والے ڈی جی آئی ایس پی آر شہباز سپیڈ سے روپیہ اور سٹاک مارکیٹ گرنے پر بھی کچھ بولیں" شیریں مزاری کھل کر سامنے آگئیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری نے پاک فوج اور آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار کو تنقید کا نشانہ بنا دیا۔

شیریں مزاری نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو ری ٹویٹ کی جس میں مسلم لیگ ن کے سینیٹر صابر شاہ اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ صابر شاہ کو انگریزی زبان میں لکھا ہوا بیان پڑھنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے جس پر تبصرہ کرتے ہوئے شیریں مزاری نے کہا کہ امریکی سازش کے ذریعے جاہل اور کرپٹ لٹیروں کا ایسا ٹولہ پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے جو عالمی فورم پر پاکستان کو شرمندہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ پاکستان کو شرمندہ کرنے کا معاملہ ہے جو انتہائی شرمناک ہے۔

Illiterate, corrupt cabal of crooks gifted by US regime change conspiracy embarrassing us in a global forum. @OfficialDGISPR This is not about PTI but of embarrassing Pakistan!Shameful. #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور https://t.co/LHunpoBoUQ

اپنے ایک اور ٹویٹ میں شیریں مزاری نے میجر جنرل بابر افتخار کی نئی حکومت کے قیام کے بعد کی گئی پریس کانفرنس کا ایک کلپ شیئر کیا جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ نئی حکومت آنے سے ملک میں استحکام آرہا ہے اور ڈالر سستا ہورہا ہے اور سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔

شیریں مزاری نے سوالیہ انداز میں کہا کہ آخر اس ادارے کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے دور میں معیشت عدم استحکام سے دوچار تھی، نیوٹریلٹی کہاں ہے؟ انصاف کا تقاضہ ہے کہ جس شہباز سپیڈ سے روپیہ اور سٹاک مارکیٹ گرے ہیں اس پر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی بیان دیں۔

Last words imp:"some kind of stability is returning"! When econ was stabilising what prompted this insinuation there was instability?Whither "neutrality"? @OfficialDGISPR in fairness new statement needed given the rupee & stock market crash at Shahbaz speed!#امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/CDiqiOU5gE