مریم نواز نے اے آر وائی کو سمگلر قرار دیتے ہوئے بائیکاٹ کا مطالبہ کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے نجی ٹی وی اے آر وائی نیوز کو سمگلر قرار دیتے ہوئے اپنی پارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ اس چینل کا بائیکاٹ کیا جائے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ اے آر وائی زرد صحافت اور گٹر جرنلزم کی تمام حدوں کو پار کرچکا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان بنا ہوا ہے، انہیں صحافت چھوڑ کر باضابطہ طور پر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرلینی چاہیے۔

انہوں نے مسلم لیگ ن کواے آر وائی کے بائیکاٹ کا مشورہ دیتے ہوئے چینل مالکان کو سمگلرز قرار دے دیا اور کہا کہ ن لیگ کو ان کا بدنما چہرہ بے نقاب کرنا چاہیے۔

ARY has crossed all limits of not only yellow but gutter journalism. It has become a mouthpiece of PTI. They should consider quitting journalism & formally joining PTI. PMLN should boycott the smugglers aka ARY & expose their ugly face.