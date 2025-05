پیسوں کیلئے پی ایس ایل چھوڑنے والے مینڈس کِٹ بیگ بھول گئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)انڈین پریمئیر لیگ (آئی پی ایل) میں پیسوں کیلئے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کو ادھورا چھوڑ کر جانیوالے سری لنکن کرکٹر کوشل مینڈس کِٹ بھول گئے۔

پی ایس ایل 10 میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کرنیوالے کوشل مینڈس کو آئی پی ایل کی فرنچائز گجرات ٹائٹنز نے اپنے انگلش کرکٹ جوز بٹلر کی جگہ بقیہ میچز کیلئے سکواڈ کا حصہ بنایا ہے۔

اس سے قبل آسٹریلیا، انگلینڈ اور جنوبی افریقا کے نامور کرکٹرز نے سیکورٹی کو جواز بناکر بھارت جانے سے انکار کردیا تھا جس پر آئی پی ایل انتظامیہ نے پی ایس ایل میں شریک کھلاڑیوں کو زیادہ پیسوں کے عوض بلانے کی کوشش کی تاہم وہ محض کوشل مینڈس کو اپنی طرف راغب کرسکے۔

پی ایس ایل چھوڑ کر جانیوالے سری لنکن کرکٹر کوشل مینڈس اپنا کِٹ بیگ پی ایس ایل میں ہی بھول گئے تھے، جو انہیں بھارت پہنچ کر یاد آیا۔

پاکستان میں موجود ایک مقامی سری لنکن نے کرکٹر کا بیگ کولمبو پہنچایا جس پر کوشل مینڈس نے انکی تعریف کی۔

unfortunately when I Had to leave @OfficialPSL suddenly I had to leave my kitbag behind,Tried everything to get it down to join @ipl but nothing worked,when this amazing Sri Lankan Mr. Wayne who is living in Pakistan, flew all the way to colombo to bring my kitbag amazing human. pic.twitter.com/fMU7WzD8gf