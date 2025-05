نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت کے ایئرمارشل اے کے بھارتی کی ڈھٹائی پر مبنی ایک اور ویڈیو سامنے آگئی ہے جس میں ان کا کہنا تھاکہ پاکستان میں حملوں کے دوران اگر کوئی سویلینز مارے بھی گئے ہیں تو ان کو گننا ہمارا کام نہیں ، ان کا یہ بیان افواج کے غیر انسانی رویئے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے مترادف قرار دیا جارہاہے ۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی افواج نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان کی حدود میں حملے کیے، جن میں 40 نہتے پاکستانی شہری شہید ہوئے جن میں 15 معصوم بچے، 7 خواتین اور 18 مرد شامل تھے۔سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی حملوں کے نتیجے میں 121 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں 27 معصوم بچے اور 10 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ اعداد و شمار عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجوڑنے کے لیے کافی ہیں۔

اب اے کے بھارتی کی ایک ویڈیو سامنےآگئی ہے جس میںوہ سوالات کے جواب دے رہے ہیں اور کہا کہ "ہمارا مقصد جانی نقصان پہنچانا نہیں تھالیکن اگر وہاں ہوا ہے تو یہ ان کاکام ہے، ہمارا کام ہدف کو نشانہ بنا نا ہے ، نہ کہ باڈی بیگ گنیں"۔

Press Conference: Air Marshal AK Bharti



"Our job is to hit the enemy target, not counting the bodybags, that is up to them".



Air Marshal AK Bharti confirms that all the Indian pilots are back home



