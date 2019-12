جے ایس بینک کی میزبانی میں ڈاکٹر عشرت حسین کے ساتھ بک ٹاک جے ایس بینک کی میزبانی میں ڈاکٹر عشرت حسین کے ساتھ بک ٹاک

لاہور(پ ر)علاقائی آرٹس اور خواندگی کو فروغ دینے کے حوالے سے جے ایس بینک نے ڈاکٹر عشرت حسین، اعجاز اے قریشی اور ندیم حسین کی تصنیف کردہ کتاب "The Economy of Modern Sindh. Opportunities Lost and Lessons for the Future" کے بارے میں بک ٹاک کی میزبانی کی۔ تقریب میں جے ایس بینک کے صدر و سی ای او باسر شمسی، جے ایس بینک کے چیف آف اسٹاف عمران شیخ، سندھ یونیورسٹی کے پروفیسرز و طلباء اور صحافیوں نے شرکت کی۔ ”The Economy of Modern Sindh“ میں سندھ کی معیشت کے مختلف پہلوؤں سمیت سماجی و اقتصادی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے جس نے سندھ کو گھیر رکھا ہے اور ان چیلنجزسے نمٹنے کے لئے کثیر الجہتی حکمت عملی کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ جے ایس بینک کے صدر و سی ای او باسر شمسی نے اس موقع پر کہا کہ جے ایس بینک پاکستان کے عوام کو مشغول کرنے کے لئے ترقی پسند اور پائیدار اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ”سندھ کی جدید معیشت“ میں اس دور کی عکاسی کی گئی ہے جب سندھ معاشی ترقی کا مرکز تھا اور اس نے دوسروں صوبوں سے اپنا مسابقتی فائدہ کیسے کھویا۔ انہوں نے کہا کہ کتاب میں عمدہ اقدامات تجویز کئے گئے ہیں جو سندھ کی معاشی بحالی میں نمایاں کردار ادا کرے گی اور اس کے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جے ایس بینک پاکستانی مصنفین اور ان کے کام کو اجاگر کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی جانب عملی کردار کیلئے پرعزم رہتے ہوئے بینک آرٹس اور ادب کا حصہ بنتے ہوئے اثر پذیری کے اس سفر کو جاری رکھنے کیلئے پرامید ہے۔

