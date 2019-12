وہ پاکستانی جس کی تعریف کیے بغیر بالی ووڈ اداکارہ روینا ٹنڈن بھی نہ رہ سکیں

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کی اداکارہ روینا ٹنڈن بھارت سے اومان جانے والی پرواز کو حادثے سے بچانے والے پاکستانی ہیرو کے اقدام کو سراہے بغیر رہ نہ سکیں۔اداکارہ نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اس حوالے سے ایک ٹوئٹ بھی کیا۔

بالی ووڈ اداکارہ روینا ٹنڈن نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ ’جب انسانیت سیاست سے جیت جائے‘روینا ٹنڈن نے اپنے ٹوئٹ میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ ’پاکستانی ائیر ٹریفک کنٹرولر نے جےپور سے مسقط جانے والی پرواز کو تباہ ہونے سے بچا لیا‘واضح رہے کہ چند روز قبل پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے ایک ائیر ٹریفک کنٹرولر نے بھارت سے اومان جانے والے ایک طیارے کو حادثے سے بچا لیا تھا۔

When humanity wins over politics . Pakistani air traffic controller saves a Jaipur to Muscat flight from disaster https://t.co/XEzSuVFzUC