تحریک انصاف نے بلاول کی ٹوئٹر سے شکایت کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد نے گلگت بلتستان کے بارے میں ٹوئٹر پر غلط خبر شیئر کرنے پر بلاول کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔

چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹویٹ میں جیو نیوز کا سکرین شاٹ شیئر کیا جس میں کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’ اگرچہ ہمیں لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں ملی پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔‘

بلاول کے ٹویٹ کے جواب میں ڈاکٹر ارسلان خالد نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو ملے ہیں جو کل ووٹوں کا 28 فیصد بنتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کو 24 فیصد ووٹ ملے ہیں۔

انہوں نے ٹوئٹر سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے کھلم کھلا جھوٹ بول رہے اور جھوٹی خبریں شیئر کر رہے ہیں۔ اگر بنا ثبوت کے دعوے کرنے پر ٹرمپ کے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے جاسکتے ہیں تو مکمل جھوٹ کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاسکتا۔

Hey @Twitter , @BBhuttoZardari here is openly lying about elections in GB & is sharing fake news. @PTIofficial has taken the most votes and not @MediaCellPPP. If Trump tweets can be deleted on making claims without proofs, why no action on complete lies?https://t.co/vz1zWhBPKa pic.twitter.com/845qdlN4jn