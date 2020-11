وزیراعلیٰ بلوچستان جام کمال نے تمام سیاسی جماعتوں اور پوری قوم کو کورونا سے نمٹنے کا " آسان نسخہ" بتا دیا

کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظراحتیاطی تدابیر اختیارکرنے پر زوردیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سیاسی جماعتوں،گروپوں،تنظیموں،لیڈران اور انفرادی طور پر ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پراپنےٹوئٹر پیغام میں وزیراعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ ہم سب کو کورونا وائرس سے نمٹنے کیلئے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا خواہ وہ حکومت،سیاسی جماعتیں،مجموعی یا افرادی طور پر افراد ہوں ہم سب کواحتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی طرف ہمارا رویہ غیر سنجیدہ ہے ،حکومت اور اپوزیشن سمیت ہم سب کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بلا تفریق تمام اضلاع میں ترقیاتی منصوبے بنارہی ہے تاکہ بلوچستان کو ترقی یافتہ بنایاجاسکے، ماضی میں مختلف علاقوں میں تفریق کی جاتی تھی لیکن موجودہ حکومت ایسا نہیں کر رہی۔

We all may act sensible as governments, parties, groups, organisations, leaders and individuals.

Our easy attitude on corona is totally a sign of insensitivity... we all need to be very careful. Whether government or opposition... ALL! pic.twitter.com/T5TAUQoFCD