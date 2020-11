صنعتی شعبے کو فروغ دینا چاہتے ہیں:مشیرخزانہ عبدالحفیظ شیخ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں حکومت ملک میں انڈسٹرلائزیشن کو فروغ دینا چاہتی ہے۔

مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پراپنے پیغام میں درآمداد اور برآمداد کے حوالے سے بتایا ۔مشیر خزانہ نے بتایا ہے کہ برآمدات کی صنعت کے فروغ کیلئے حکومت مارکیٹ کے مطابق ایکسچینج ریٹ لائی ہے۔ان کا کہنا ہے کہ مسابقتی توانائی کی قیمتوں اور لیکویڈیٹی کے مسائل کو حل کیا ہے جس کے نتیجے میں کورونا کے باوجود برآمدات میں اضافہ ہورہا ہے۔انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ترجیح ملک میں ویلیو ایڈڈ برآمدات کو بڑھانا ہے کیونکہ حکومت ملک میں انڈسٹرلائزیشن کو فروغ دینا چاہتی ہے۔

دوسری جانب ادارہ شماریات کی جانب سے درآمداد اور برآمداد کی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی برآمدات میں اضافہ، اکتوبر میں حجم 2 ارب 10 کروڑ ڈالر رہا ہے جبکہ ستمبر کے مقابلے اکتوبر میں ایکسپورٹس 11.50 فیصد بڑھ گئیں۔ٹیکسٹائل کی برآمد 6 فیصد بڑھی، 1 ارب 28 کروڑ ڈالر زرمبادلہ کمایا گیا جبکہ سبزی فروٹ کی ایکسپورٹ میں 38 فیصد تک اضافہ، 8 ارب روپے مالیت کے برآمد کی گئی ہے۔رپورٹ کے مطابق سرجیکل آلات، لیدر مصنوعات، کارپٹ، کوئلے کی برآمد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ سیمنٹ، جیولری، کیمکلز، کھاد، پنکھوں، ادویات، کٹلری، جوتوں کی برآمد میں اضافہ ہوا ہے تاہم آٹو پارٹس، ٹینٹ، بیڈ ویئرز، ریڈی میڈ گارمنٹس کی ایکسورٹ بڑھ گئی ہے۔

To support export industry, PTI Govt ensured a market driven exchange rate, competitive energy prices & resolution of liquidity issues. As a result exports are rising despite COVID-19. Our Govt's top priority is to promote value added exports & industrialisation in the country.