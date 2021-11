بھارتی پنجاب کے وزیراعلیٰ آج پاکستان پہنچیں گے

نارووال (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی پنجاب کے وزیراعلیٰ چرن جیت سنگھ اور نوجوت سنگھ سدھو آج (جمعرات کو )کرتارپور آئیں گے۔

تفصیلات کے مطابق بابا گورونانک کے 552 جنم دن کی تقریبات کے لیے بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔سی ای او کرتار پور محمد لطیف کے مطابق بھارتی پنجاب کے وزیراعلیٰ چرن جیت سنگھ چنی کل بذریعہ راہداری کرتار پور آئیں گے۔ صدر کانگریس کمیٹی پنجاب نوجوت سندھو بھی کل راہداری سے دربار آئیں گے، ڈپٹی چیف منسٹر ز اوم پرکاش اور سکھویندر سنگھ رندھاوا بھی آنے والی شخصیات میں شامل ہیں۔ راجستھان کابینہ کے رکن ہریش چودھری،بھارتی پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے 9 ممبران کرتار پور راہداری پر اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے آئیں گے۔

دوسری طرف 27 سے زائد سکھ یاتریوں کو ویزا جاری کیا گیا جو واہگہ کے راستے لاہور پہنچ گئے، حکومت پاکستان نے یاتریوں کو دی جانے والی سکیورٹی، رہاٸش سمیت سفری انتظامات مکمل کر لیے۔ بھارتی یاتری دس روز قیام کے دوران لاہور سمیت ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، اٹک، سیالکوٹ اور کرتاپور نارووال میں موجود گوردواروں میں اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔

My cabinet will pay obeisance at Sri Kartarpur Sahib as first delegation on Nov 18 after reopening of #KartarpurCorridor ahead of Parkash Purab of Sri Guru Nanak Dev ji. Also, thanks to the PM @narendramodi ji & HM @AmitShah ji for fulfilling demand of 'Nanak Naam Leva Sangat'.