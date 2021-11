شوگر کا عالمی دن،اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپورمیں سیمینار، مفید مشورے شوگر کا عالمی دن،اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپورمیں سیمینار، مفید مشورے

بہاولپور(بیورورپورٹ)میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈویژن اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کے زیر اہتمام ورلڈ ذیابیطس ڈے کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔امسال ورلڈ ذیابیطس ڈے کا تھیم“Access to Diabetes Care if Not (بقیہ نمبر47صفحہ6پر)

now, When?”یعنی ”ذیابیطس کے علاج تک رسائی اگر ابھی نہیں تو کبَ؟ “کے حوالے سے منعقد ہ سیمینار کے مہمان مقرر پروفیسر ڈاکٹر قاضی مسرور علی تھے اور پروگرام کے فوکل پرسن ڈاکٹر محمد عثمان چیمہ چیف میڈیکل آفیسر اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پورجبکہ مہمان اعزاز سی ای اوڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاول پور محمد اقبال مکوال تھے۔ سیمینار کی نظامت کے فرائض ڈاکٹر ملیحہ عارف نے سرانجام دیے۔ اس موقع پر مہمان مقرر پروفیسر ڈاکٹر قاضی مسرور نے انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور اور ڈاکٹر محمد عثمان چیمہ چیف میڈیکل آفیسر کا یونیورسٹی میں مدعو کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سیمینار کے موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ذیابیطس کی 12 اور عام طور پر دو بڑ ی وجوہات ہیں جن میں سے موٹاپا کا بڑھنااور جسمانی ورزش کو اپنی روزمرہ زندگی میں لاگو نہ کرنا ہے۔انہوں نے کہا کہ جو لو گ جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنک اور مشروبات کا استعمال کرتے ہیں ایسے افراد میں موٹاپا اور پھر ذیابیطس اثرانداز ہوتی ہے۔ اس مرض سے بچنے کا آسان حل ڈائٹ کنٹرول کرنا ہے۔انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں 150کروڑ لوگ اس مرض کا شکار ہیں اور مستقبل میں بھی اتنے لوگوں کو اس کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذیابیطس کے کیسز کی تعداد اور پھیلاؤ دونوں پچھلی دہائیوں میں خاص طور پر ایشیا میں مسلسل بڑھ رہا ہے۔اس صورتحال میں ذیابیطس اور اس کی پیچیدگیوں پر آگاہی اور بہتر کنٹرول بنیادی طور پر نئے کیسز کی تعداد کو کم کر سکتا ہے اور پیچیدگیوں کے حوالے سے اس کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔اس موقع پر ڈاکٹرمحمد عثمان چیمہ نے اپنے استقبالیہ خطبے میں اظہار خیال کرتے ہوئے سیمینار کے انعقادپر تعاون وسرپرستی پر انجینئرپروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سمینار میں شرکت کرنے پر مہمان مقرر پروفیسر ڈاکٹر قاضی مسرور کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ذیابیطس ایک میٹابولک سنڈروم ہے جس کی خصوصیت خون میں گلوکوز کی سطح میں اضافہ صرف انسولین کی کمی یا انسولین کے خلاف مزاحمت کی وجہ سے ہے۔ زیادہ آمدنی والے ممالک کی نسبت کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں پھیلاؤ زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں 11.77% سے زیادہ مرد اور 9.19فیصد خواتین میں اسکے پھیلاؤ کی شرح ہے۔ دنیا بھر میں 422 ملین افراد ذیابیطس میں مبتلا ہیں۔ ہر سال 1.6 ملین اموات براہ راست ذیابیطس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ذیابیطس اندھے پن، گردے کی خرابی، دل کے دورے، فالج اور اعضاء کے نچلے حصے کے کٹ جانے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ذیابیطس کے عالمی دن کے بارے میں آگاہی سیمینار ذیابیطس سے متعلق موضوع پر مرکوز ہے۔انہوں نے امید ظاہر کی کہ کہ ہر کوئی سیمینار کے موضوعات سے بخوبی واقف ہے۔ یونیورسٹی سطح پر اس طرح کے مزید بہت سے سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ ذیا بیطس کے بارے میں آگاہی اور اس سے بچاؤ کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی فراہم کی جا ئے۔سیمینار ڈاکٹر علی عمران، میڈیا کے نمائندگان، فیکلٹی ممبران اور طلبہ وطالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔

