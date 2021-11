محمد عامر کا ٹی 10 لیگ نہ کھیلنے کا اعلان، وجہ بھی سامنے آگئی

لاہور (ویب ڈیسک) فاسٹ بولر محمد عامر عالمی وبا کورونا کا شکار ہو گئے۔

محمد عامر کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا گیا کہ کورونا کا شکار ہو گیا تھا لیکن اب بہتر ہوں، صحتیابی کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔

فاسٹ بولر کا کہنا تھا کہ کورونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہی اس سال ٹی 10 لیگ نہیں کھیل رہا۔

hi everyone just wanted to say m I am not playing T10 league this year because I got affected with the covid but now I am fine ALHUMDULILLAH just need prayers for the speedy recovery ???? ❤