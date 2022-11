شان شاہد کے بعد فرحان سعید نے بھی انہی کے سٹائل میں ہمایوں سعید کو اپنی فلم کی دعوت دے دی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی معروف گلوکارو اداکار فرحان سعید نے شان شاہد کے سٹائل میں ہی لالی ووڈ سٹار ہمایوں سعید کو اپنی فلم کی دعوت دے دی۔

پاکستان شوبز انڈسٹری کےنامور گلوکارو اداکار فرحان سعید جو اپنی فلم "ٹچ بٹن "سے پروڈکشن کے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں، فلم کی تشہیری مہم کے دوران اداکار شان شاہد کے سٹائل میں اداکار ہمایوں سعید کو فلم دیکھنے کی دعوت دے دی۔مائیکروبلاگنگ پلیٹ فارم ٹوئٹر پرفرحان سعید نے ہمایوں سعید کو ٹیگ کرکے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ "چاہے ادِھر جائیں یا اُدھر جائیں، ٹچ بٹن دیکھنے ضرور آئیں، آپ ہماری انسپرئیشن ہیں"۔

ہمایوں سعید نے بھی جواباً فرحان سعید کی آنے والی فلم کا ایک ڈائیلاگ "سنا ہے جب پیار ہوتا ہے تو بندہ آپے سے باہر ہوتا ہے" دہراتے ہوئے دعوت قبول کی اور فلم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔

Suna hai jab pyar hota hai, banda apay se bahar hota hai! Bhai Tich button bhi dekhne zarur jaonga... Tich Button releasing on Nov 25th. All the best Farhan, Urwa and Qasim @farhan_saeed @VJURWA @Qasimalimureed #TichButton https://t.co/LcRAfMMm0s pic.twitter.com/wXz15rKe5R