توشہ خانہ کی گھڑی کا تنازعہ ، ڈیلر اپنے ڈھائی لاکھ ڈالر میں فروخت کے بیان سے مکر گیا لیکن حقیقت کیا ہے؟

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو تحفے میں دی جانے والی گھڑی فروخت کرنے والا ڈیلر اپنے پہلے بیان سے مکر گیا۔

دبئی میں مقیم پاکستانی بزنس مین عمر فاروق ظہور نے کچھ روز پہلے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی دوست فرح گوگی سے سعودی ولی عہد کی طرف سے عمران خان کو تحفے میں دی گئی گھڑی دو ملین ڈالرز میں خریدی تھی۔

اس ٹی وی پروگرام کے بعد گھڑی فروخت کرنے والے ڈیلر سٹائل آؤٹ واچز نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کرکے بتایا کہ انہوں نے یہ گھڑی" گراف مکہ ایڈیشن" 2019 میں ڈھائی لاکھ ڈالرز میں فروخت کی تھی اور یہ صرف ایک ہی گھڑی تھی اور اب ان کے پاس اس گھڑی کے ساتھ کی کوئی اور گھڑی نہیں ہے۔

چابی والے کھلونے عمرفاروق کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ دبئی کی کمپنی StyleOut Watches نے تازہ ویڈیو جاری جس کے مطابق گھڑی کی اصل مالیت 2.5لاکھ ڈالر تھی اور کمپنی نے گھڑی خود فروخت کی

