ویرات کوہلی کی 2006 میں پاکستان کے دورے کی نایاب ویڈیو منظرعام پر آ گئی

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی کی 2006ءمیں پاکستان کے دورے کی ایک نایاب ویڈیو منظرعام پر آ گئی۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق ویرات کوہلی 16سال قبل بھارت کی انڈر 19ٹیم کے ساتھ پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ انہوں نے لاہور، پشاور اور شیخوپورہ میں میچز کھیلے تھے۔ اس وقت بھارتی انڈر19ٹیم کی کپتانی پیوش چاولہ کر رہے تھے۔

منظرعام پر آنے والی ویڈیو میں ویرات کوہلی ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کے ہمراہ لاہور میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نایاب ویڈیو مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر فرید خان نامی صحافی کی طرف سے پوسٹ کی گئی ہے جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔

واضح رہے کہ بھارتی انڈر19ٹیم نے اس دورے میں 2ٹیسٹ اور 4ون ڈے میچ کھیلے تھے اور تمام میچ جیتے تھے۔ پاکستانی ٹیم ٹیسٹ یا ون ڈے، کوئی ایک میچ بھی نہیں جیت پائی تھی۔ویرات کوہلی نے ٹیسٹ میچز کی تین اننگز میں مجموعی طور پر 172اور تین ون ڈے میچز میں 125رنز سکور کیے تھے۔

Virat Kohli shopping in Pakistan in 2006, v rare video. Look at him, he has really transformed ♥️

He played matches in Lahore, Peshawar, Sheikhupura and Peshawar. Chawla, Jadeja and Pujara were also part of the team. Peace prevails ????️

???? credits: Haris Haroon & @AvinashArya09 pic.twitter.com/nwuulmP7Rt