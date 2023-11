احمد آباد (ویب ڈیسک) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل(آئی سی سی) نے ورلڈ کپ فائنل کے آفیشلز کا اعلان کر دیا۔

جیو نیوز کے مطابق آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ کا فائنل اتوار کو آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔آئی سی سی کے مطابق فائنل کے آن فیلڈ امپائرز رچرڈ النگورتھ اور رچرڈ کیٹلبرا ہوں گے جبکہ جوئیل ولسن فائنل میں تھرڈ امپائر کے فرائض انجام دیں گے۔

