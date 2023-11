امریکی خبر رساں ادارے نیو یارک ٹائمز کی ایوارڈ یافتہ پوئٹری ایڈیٹر اسرائیلی مظالم کیخلاف احتجاجاً مستعفی امریکی خبر رساں ادارے نیو یارک ٹائمز کی ایوارڈ یافتہ پوئٹری ایڈیٹر اسرائیلی ...

نیویارک (ویب ڈیسک) امریکی خبر رساں ادارے نیو یارک ٹائمز میگزین کی ایوارڈ یافتہ پوئٹری ایڈیٹر این بوئیر غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجاً مستعفی ہوگئیں۔

جیو نیوز نے غیرملکی میڈیا رپورٹس کے حوالے سے بتایا کہ این بوئیر نے اپنے استعفے میں لکھا کہ' امریکی حمایت میں غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ کسی کے لیے جنگ نہیں۔اسرائیلی جنگ میں یا اس سے اسرائیل،امریکا،یا یورپ کسی کا تحفظ نہیں،ان بہت سے یہودی لوگوں کیلئے بھی تحفظ نہیں جو ان کے نام پر لڑنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں'۔انہوں نے لکھا کہ جنگ کا واحد فائدہ تیل کے مفادات اور ہتھیار بنانے والوں کا منافع ہے۔دنیا، مستقبل، ہمارے دل سب کچھ اس سے چھوٹا ہے۔یہ صرف میزائلوں،زمینی حملوں کی جنگ نہیں، یہ فلسطینی عوام کی تباہی ہے،جنہوں نے کئی دہائیوں کے قبضے،جبری نقل مکانی، محرومی، محاصرہ کے دوران مزاحمت کی ہے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل غزہ میں نسل کشی کے خلاف مذمتی خط پر دستخط کرنے کی و جہ سے نیویارک ٹائمز نے اپنی ایوارڈ یافتہ صحافی Jazmine Hughes سے استعفیٰ لے لیا تھا۔ خاتون صحافی نے “Writers Against the War on Gaza” مذمتی خط پر دستخط کیے تھے جس کا عنوان "اسرائیل کی غزہ میں حماس کے خلاف جنگ نسل کشی ہے" تھا۔