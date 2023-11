ورلڈکپ فائنل کی تقریب میں کون کون پرفارم کرے گا؟ گلوکاروں کی فہرست سامنے آ گئی 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کرکٹ بورڈ نے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان فائنل سے قبل اختتامی تقریب کیلئے پرفارمرز کی فہرست کا اعلان کردیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق اتوار کو نریندر مودی کرکٹ سٹیڈیم میں شیڈول میچ سے قبل میگا ایونٹ کے آفیشل براڈ کاسٹر نے ایک ٹویٹ میں پہلے اشارہ کیا تھا کہ بالی ووڈ اداکارہ دعا لیپا اختتامی تقریب میں پرفارم کرسکتی ہیں تاہم بھارتی بورڈ نے انکا نام ہٹادیا ہے۔

