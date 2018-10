وزیراعظم کے قریبی ساتھی صاحبزادہ جہانگیر کا معاون خصوصی کا عہدہ لینے سے معذرت

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان کے قریبی ساتھی صاحبزادہ عامر جہانگیر نے معاون خصوصی کا عہدہ لینے سے معذرت کر لی۔

صاحبزادہ جہانگیر کی بطور معاون خصوصی تقرری کا نوٹیفکیشن 15 اکتوبر کو جاری کیا گیا تھا۔حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر صاحبزداہ جہانگیر پر بدعنوانی اور بینک ڈیفالٹر کے الزامات لگائے گئے تھے۔سوشل میڈیا پر صاحبزادہ جہانگیر پر برطانیہ میں تین کمپنیوں کے ڈیفالٹر اور بدعنوانی کے الزامات کا چرچا ہے۔

1/1. I am honoured for PM PAK trust in me as SAPM for Foreign Investments. It is honorary assignment. I would take no salary or benefits. However, in view of fake allegations & media propaganda to malign my character & dignity, it will effect my performance. Continued 2/2