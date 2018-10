بڑے عرب ملک نے بے روزگار پاکستانیوں کو خوشخبری سنادی، ایسا اعلان کردیا کہ آپ کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا

اسلام آباد(ویب ڈیسک) قطر کی حکومت نے ملازمت کے خواہش مندوں کے لیے پاکستان میں ویزا مرکز کھولنے کا اعلان کیا ہے۔

قطر کی حکومت نے 8 ممالک میں ویزا مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان ممالک کے شہریوں کے لیے قطر کے سفر کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جاسکے۔ قطر ویزا مرکز کے ذریعے پاکستانی ہنرمندوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا اور سفری اجازت نامے کے حصول میں درپیش مشکلات کو دور کیا جائے گا۔

In a letter to Ministry of Overseas, Embassy of the State of Qatar informed Zulfikar Bukhari that the State of Qatar has selected Pakistan to be one of the eight countries where "Qatar Visa Center" will be launched to facilitate Pakistanis who want to work in #Qatar. pic.twitter.com/zKG8MasKuW