میری چاہت کی بہت لمبی سزا دو مجھ کو | نکہت افتخار | میری چاہت کی بہت لمبی سزا دو مجھ کو | نکہت افتخار |

میری چاہت کی بہت لمبی سزا دو مجھ کو

کربِ تنہائی میں جینے کی دعا دو مجھ کو

فن تمہارا تو کسی اور سے منسوب ہوا

کوئی میری ہی غزل آ کر سنا دو مجھ کو

حال بے حال ہے تاریک ہے مستقبل بھی

بن پڑے تم سے تو ماضی مرا لا دو مجھ کو

آخری شمع ہوں میں بزمِ وفا کی لوگو

چاہے جلنے دو مجھے چاہے بجھا دو مجھ کو

خود کو رکھ کے میں کہیں بھول گئی ہوں شاید

تم مری ذات سے ایک بار ملا دو مجھ کو

شاعرہ: نکہت افتخار

Meri Chaahat Ki Bahut Lambi Saza Do Mujhay

Karb-e-Tanhaai Men Jeenay Ki Dua Do Mujhay

Fan Tumhaara To Kisi Aor Say Mansoob Hua

Koi Meri Hi GHazal Aa Kar Suna Do Mujhay

Haal Be Haal Hay Tareek Hay Mustaqbill Bhi

Ban Parray Tum Say To Maazi Mira Laa Do Mujhay

Aaakhri Shama Hun Main Bazm-e-Wafaa Ki Logo

Chaahay Jalnay Do Mujhay Chaahay Bujhaa Do Mujhay

Khud Ko Rakh K Main Kahen Bhool Gai Hun Shayad

Tum Miri Zaat Say Ik Baar Milaa Do Mujhay

Poetess: Nikhat Iftikhar