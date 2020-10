وزیراعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کنونشن میں نوازشریف کی جو افسردہ تصویر دکھائی ، وہ دراصل کب کی ہے؟ جان کر وزیراعظم کو بھی افسوس ہوگا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے کنونشن سنٹر میں تقریب سے خطاب کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن جانے سے پہلے اور بعد کی تصاویر دکھادیں لیکن لندن جانے سے پہلے کی یہ تصویر دراصل کس موقع پر بنائی گئی، ایسا انکشاف کہ جان کر شاید خود وزیراعظم عمران خان کو بھی افسوس ہوگا۔

ٹائیگر فورس کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے سکرین پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن جانے سے پہلے اور بعد کی تصاویر چلوائیں۔ تصاویر پر تبصرہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ذرا اس کی شکل دیکھیں، جب انگلینڈ جانا تھا اور پھر انگلینڈ جا کر اس کی شکل کیا بنی۔ یہ وہی انسان ہے۔ان کی طرف سے تصویر دکھائے جانے کے بعد سوشل مٰیڈیا پر نائلہ عنایت نے لکھا کہ "وزیراعظم عمران خان نے نوازشریف کی وہ تصویر دکھائی جب ان کی اہلیہ کلثوم نواز کا انتقال ہوا جو کہ بالکل ناپاک اور شرمناک حرکت ہے "۔

PM Imran Khan mocks a "gloomy" Nawaz Sharif with a photograph when his wife Kalsoom passed away. Absolutely vile and shameful. pic.twitter.com/rijOzsudaX