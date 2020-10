پاکستان پیپلزپارٹی کی طرف سے نوازشریف اور مریم نواز کی تصاویر لگ گئیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائنٰ) اپوزیشن کا گرینڈ الائنس آج کراچی میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جارہا ہے اور اس سلسلے میں مسلم لیگ ن کی رہنماء مریم نواز کراچی پہنچ چکی ہیں، ایسے میں مسلم لیگ ن کے قائدین کے پیپلزپارٹی کی طرف سے لگے بینرز سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئے ۔

صحافی عادل عباسی نے پی پی پی کراچی کی طرف لگائے گئے بینرز کی تصویر شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ " پاکستانی سیاست کے سچے رنگ"

ایک اور صاحب نے مریم نواز اور نوازشریف کی لگائی گئی تصاویر کی تصویر شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ" وہ لوگ جو ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، آج ایک ہی سڑک پر ایک دوسرے کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں"۔

Those who Used to Talk about Dragging each other on the Roads, are now Welcoming Each other on the same Roads.

یہ تصاویر سامنے آنے پر تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے طنز کرتے ہوئے لکھا کہ "شکریہ عمران خان "

پیپلزپارٹی کے ایک عہدیدار نے لکھا کہ " پارٹی چیئرمین بلاول زرداری کی ہدایت پر پاکستان پیپلزپارٹی نے پرتپاک انداز میں اپنے مہمانوں مریم نواز، محسن داوڑ اور دیگر تمام رہنمائوں کو کراچی جلسے میں خوش آمدید کہا"۔

Pakistan Peoples Party welcome our guests generously and whole heartedly on directives of Chairman @BBhuttoZardari.

Welcome @MaryamNSharif and @MJDawar, and all #PDM leaders at #PDMKarachiJalsa. pic.twitter.com/PfATr5eoXn