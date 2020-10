کراچی کا شیدی قبیلہ بھی متحرک، مریم نواز کی گاڑی کے آگے روایتی ڈانس کی ویڈیو وائرل

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اپوزیشن جماعتوں کا کراچی میں آج دوسرا جلسہ ہونے جارہا ہے اور اس میں شرکت کے لیے مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نوازشریف بھی کراچی پہنچ چکی ہیں لیکن ان کی گاڑی کے آگے شیدی قبیلے کے لوگ بھی دیکھے گئے ۔

مریم نواز نے گاڑی کے آگے ڈانس کرتے شیدی قبیلے کے لوگوں کی ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ ہجوم میں ریڈانڈین قسم کے لوگ بھی دیکھے گئے ۔

ان کی ٹوئیٹ پر ایک صارف نے استفسار کیا کہ "کہیں آپ افریقہ تو نہیں پہنچ گئیں جلسہ کرنے؟ پتہ چلے باقی کراچی میں ہیں اور آپ موزمبیک میں "

مریم کی ٹوئیٹ کے جواب میں غریدہ فاروقی نے لکھا کہ" ریڈ انڈین ایک توہین آمیز اصطلاح ہے اور اسے جدید دنیا میں نسل پرستی کے زمرے میں شمار کیا جاتاہے ، انہیں عالمی سطح پر مقامی ، دیسی ، یا دنیا میں پہلی قوم کہا جاتا ہے، کراچی میں ان لوگوں کو شیدی قبیلہ کہتے ہیں"۔

Red Indian is a contemptuous term and has been termed as a racist slur in modern world. Considered obsolete. They are called natives, indigenous, first nation, globally. In Karachi, they are Sheedi tribe. https://t.co/ZuufI9R8qq