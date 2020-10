مریم نواز مزار قائد پہنچیں تو کیپٹن صفدر نے قبرکی طرف اشارہ کر کے کیا نعرے لگوائے؟ویڈیو سامنے آگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ کے جلسے میں شرکت کے لیے کراچی میں موجود ہیں اور انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی ہے ،اس موقع پر کیپٹن صفدر نےبانی پاکستان کی قبر کے احاطے میں کھڑے ہو کر شدید نعرے بازی کی ۔

مائیکر بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر صحافی خاور گھمن نے ویڈ یو شئیر کی جس میں مریم نواز مسلم لیگ ن کے دیگر رہنماؤں اور کار کنان کے ساتھ مزار قائد پر حاضری دے رہی ہیں ۔اس موقع پر کیپٹن صفدر نے لیگی کارکنوں سے نعرے بھی لگوائے ۔کیپٹن صفدر نے بانی پاکستان کی قبر کی طرف اشارے کر کے نعرے لگوائے ''ووٹ کو عزت دو ،،۔اس ویڈیو کے ساتھ خاور گھمن نے پیغام لکھا کہ ''خدا کے لیے !یہاں لوگ بانی پاکستان کو عزت دینے آتے ہیں ،خدا ہمارے ملک پر رحم کرے ،،۔

For God’s sake people come here to pay respect to the founding father. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے pic.twitter.com/LJStWLFIs5