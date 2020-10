 وزیراعظم ٹھیک کہتے ہیں یہ میرصادق اور میرجعفر کی طرح غدار ہیں، زلفی بخاری بھی پھٹ پڑے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم کے معاون خصوصی سید زلفی بخاری نے کہاہےکہ ایک طرف مسلح افواج پاکستانی عوام کےلیے جانیں قربان کر رہی ہیں، دوسری جانب شریف خاندان بے شرمی سے حملہ آور ہیں، وزیراعظم ٹھیک کہتے ہیں یہ میرصادق اور میرجعفر کی طرح غدار ہیں۔

تفصیلات کےمطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پرزلفی بخاری کا کہنا تھا کہ ایک طرف مسلح افواج پاکستانی عوام کے لیے جانیں قربان کر رہی ہیں، دوسری جانب شریف خاندان بے شرمی سے حملہ آور ہیں، شریف خاندان تنقید غیرملکی آقاؤں کو خوش کرنے کیلئے کررہے ہیں، وزیر اعظم ٹھیک کہتے ہیں یہ میرصادق اور میرجعفر کی طرح غدار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو بیچتے ہیں، ہم اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔

While Armed forces are sacrificing their lives for us-the people of ????????..Sharif‘s shamelessly attacks them to appease their foreign masters.#PMIK rightly said they are Self serving traitors like Mir Jafar/Sadiq who‘d sell country off for their interests.

We stand by our forces.