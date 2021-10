فیصل آباد سے واپسی، مریم نواز کی خریداری کرتے ویڈیو وائرل ہوگئی

لاہور (ویب ڈیسک) مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز کی نواسی کیلئے شاپنگ کرتے ہوئے تصویر وائرل ہورہی ہے۔

دو روز قبل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم) نے فیصل آباد میں جلسہ منعقد کیا تھا اور مریم نواز کی یہ تصویر اسی جلسے سے واپسی کے وقت لی گئی تھی۔ مریم نواز نے مصدقہ ٹوئٹر اکاؤنٹ سے تصویر شیئر کی جس میں وہ کھلونوں کی دکان میں موجود ہیں اور انہیں کھلونے خریدتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے اور بتایا کہ انہوں نے فیصل آباد جلسے کے بعد لاہور واپس آتے ہوئے راستے میں گیس اسٹیشن کے اسٹور سے اپنی نواسی کے لیے کھلونے خریدے۔

Getting toys for my granddaughter Serena from a store at a gas station on my way back from Fsd to Lahore. Pleasures of being a grandmother ♥️ #Alhamdolillah pic.twitter.com/9N0u82NLYg