چٹان پر کندہ مہاتما بدھ کے نقوش، وزیراعظم عمران خان بھی تصویر شیئر کیے بغیر نہ رہ سکے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیراعظم عمران خان نے سوات میں چٹان پر کندہ مہاتما بدھ کے نقوش کی تصویر ٹوئٹر پر شیئر کردی۔

عمران خان کا کہنا ہے کہ جہان آباد سوات میں چٹان پر کندہ مہاتما بدھ کے بڑے نقوش میں سے ایک ہیں۔

One of the largest rock engravings of Buddha, almost 2000 years old, located in Jahan Abad, Swat. pic.twitter.com/FOfwojFkJC