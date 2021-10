بختاور بھٹو نے اپنے بیٹے کے نام کا اعلان کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری نے اپنے بیٹے کے نام کا اعلان کردیا ، انہوں نے یہ اعلان سوشل میڈیا پر ایک ٹوئیٹ کی شکل میں کیا۔

بختاور نے ٹوئٹر پر دل کی ایموجی بناتے ہوئے لکھا کہ " میر حاکم محمود چوہدری"

ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ یہ نام میرے ماموں میر اور میرے داد ا حاکم علی زرداری کی مناسبت سے رکھا گیا۔

Mir Hakim Mahmood Choudhry ????

Named after my late maternal uncle Mir & my late paternal grand father Hakim Ali Zardari.

10.10.21 pic.twitter.com/UxMxJXLBmX